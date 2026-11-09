Il Napoli non molla Dodo ma lo vuole a parametro zero: il punto di TMW

Il Napoli non molla l'idea Dodo. Come scrive TMW, la società partenopea sta già lavorando per gennaio e sta facendo delle valutazioni approfondite sulle fasce. Dodo continua a piacere anche perchè il calciatore resta in scadenza con la Fiorentina. Gli azzurri sono pronti a prendere l'esterno brasiliano classe '97 solo a parametro zero.

Per quanto riguarda l’attacco Lucca rimane in uscita visto che ormai è difficile che possa rientrare nei piani tecnici per questa stagione. Varela resta la prima scelta, ma ci potrebbe anche essere un nome a sorpresa. Intanto, sempre nel settore offensivo, c’è da valutare la posizione di Lang che non ha trovato continuità di rendimento.