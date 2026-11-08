Napoli e Lazio pareggiano: 1-1, Gattuso va alla sosta al primo posto

La Lazio si presenta alla sosta per le Nazionali ancora al comando della classifica, questa volta in solitaria, nonostante l'interruzione della striscia di sei vittorie consecutive. Contro il Napoli, nel lunch match dell'undicesima di Serie A, finisce 1-1 al termine di una gara dai due volti: meglio i biancocelesti nella prima frazione, capaci di prendere in mano il gioco e creare diverse occasioni, fino al vantaggio firmato al 28' da Frattesi. Il centrocampista, bravo a inserirsi e a finalizzare una ripartenza costruita da Nuno Tavares e Noslin, è tornato al gol dopo due mesi. Il Napoli ha provato a resistere, salvandosi anche grazie a Milinkovic-Savic, ma è andato al riposo in svantaggio.

Nella ripresa, però, la partita è cambiata. Gli azzurri sono rientrati in campo con un altro atteggiamento e hanno trovato il pareggio grazie a un cross di Lang, sul quale la deviazione sfortunata di Pedraza ha battuto Mandas. Da quel momento il Napoli ha preso coraggio, sfiorando anche il sorpasso con De Bruyne, fermato soltanto da un intervento provvidenziale di Belahyane sulla linea. L'1-1 finale rispecchia quanto visto nell'arco dei novanta minuti: un punto che permette alla Lazio di conservare la vetta solitaria, mentre il Napoli allunga a tre la serie di partite senza vittorie. La sosta servirà ora a entrambe per recuperare energie e riorganizzare le idee.