Napoli-Inter alle 18: ecco le formazioni ufficiali della sfida scudetto

vedi letture

Alle 18 fischio d'inizio per Napoli-Inter, sfida scudetto tra le prime due squadre della classe con l'Atalanta che ha appena perso l'occasione per inserirsi nella corsa. Ecco le formazioni con cui scenderanno in campo le due squadre:

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. A disposizione: Contini, Scuffet, Jesus, Okafor, Billing, Marin, Olivera, Simeone, Ngonge, Hasa.

Allenatore: Antonio Conte.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Asllani, Pavard, Aidoo, Cocchi, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi