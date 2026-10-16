Benitez: "Il Como non si è espresso, ma sono sintomi passeggeri"
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Queste le parole del tecnico, Rafael Benitez, che a La Gazzetta dello Sport si è espresso sulle le sconfitte europee di Napoli e Como: “Non è semplice venirne fuori dal confronto con il Villarreal e con il Feyenoord, avversari di corsa e di organizzazione. Il Napoli stava andando sullo 0-2, con la traversa di Hojlund, e si è trovato sotto incredibilmente. Il Como non è riuscito a fare ciò che sa, ma sono sintomi passeggeri”.
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