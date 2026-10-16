Allegri: "Nicola ottimo allenatore, il Venezia ha fatto bene contro la Fiorentina"
Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato tra il suo Napoli e il Venezia: "Nicola è un allenatore che ha fatto bene, ha conquistato una salvezza impensabile a Crotone e ha ottenuto altri risultati importanti. È un ottimo allenatore e guida una squadra che ha zero punti in classifica, ma possiede qualità importanti perché crea molto. Del Venezia ho visto anche la partita a Bergamo e i dati: ha fatto bene, così come contro la Fiorentina, nonostante la sconfitta".
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