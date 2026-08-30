Fiorentina sempre su Torreira, Mandragora può fare spazio a Thorstvedt

Fiorentina sempre su Torreira, Mandragora può fare spazio a ThorstvedtFirenzeViola.it
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di Redazione FV

In questi ultimi giorni di mercato sono diverse le operazioni che la Fiorentina sta cercando di portare in porto. Soprattutto a centrocampo, dove - secondo quanto scrive Tuttomercatoweb - sta tenendo ancora vivi i contatti con il Galatasaray per Lucas Torreira, seguito in Serie A anche dal Venezia. Il club turco, avrebbe bisogno di cedere per fare spazio a Youssuf Fofana, chiesto nelle ultime ore al Milan. Per la Fiorentina, l’interesse per un uomo d’ordine come Torreira sembra prescindere dall’eventuale cessione di Rolando Mandragora, vicino al Torino. I viola, infatti, rimangono anche sulle tracce di Cristian Thorstvedt.