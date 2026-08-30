Fiorentina sempre su Torreira, Mandragora può fare spazio a Thorstvedt
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In questi ultimi giorni di mercato sono diverse le operazioni che la Fiorentina sta cercando di portare in porto. Soprattutto a centrocampo, dove - secondo quanto scrive Tuttomercatoweb - sta tenendo ancora vivi i contatti con il Galatasaray per Lucas Torreira, seguito in Serie A anche dal Venezia. Il club turco, avrebbe bisogno di cedere per fare spazio a Youssuf Fofana, chiesto nelle ultime ore al Milan. Per la Fiorentina, l’interesse per un uomo d’ordine come Torreira sembra prescindere dall’eventuale cessione di Rolando Mandragora, vicino al Torino. I viola, infatti, rimangono anche sulle tracce di Cristian Thorstvedt.
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Pietro LazzeriniZirkzee vuole Firenze ma l'affare è in bilico. Njie a un passo, Mandragora verso l'addio. Thorstvedt aspetta, come Kean. A Grosso il compito più difficile della Serie A. Auguri Fiorentina, grazie per aver cambiato la mia vita
Luca CalamaiKean come Vlahovic: due irriconoscenti. Paratici doveva risolvere prima il caso Moise. Zirkzee va bene ma ora Grosso dovrà ripartire con un nuovo progetto tattico. Il Centenario impreziosito dai tifosi
Niccolò SantiKean ha capito la strategia del club e vuole andarsene. Contatto tra Paratici e Zirkzee. Beto l’alternativa. Per la fascia occhio a Philogene. Il Nottingham Forest gioca al ribasso per Dodo. Su Fabbian piomba il Parma
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