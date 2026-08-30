Dodo rifiuta l'Olympiacos e ora vuole restare alla Fiorentina

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Dodo sembrava il primo a dover lasciare la Fiorentina, dopo il mancato rinnovo con i viola nonostante la scadenza nel 2027. Offerte importanti però per lui non sono arrivate se non quelle del Nottingham Forest e dell'Olympiacos ai quali la Fiorentina aveva aperto ma che evidentemente non sono state di gradimento del terzino brasiliano. Si aprono dunque nuovi scenari per lui che, secondo quanto riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, dopo il rifiuto all'Olympiacos ora sembra voler restare e aspettare la prossima sessione di mercato per la decisione.

Lo scenario poco proficuo per i viola

C'è da sottolineare però (questo lo facciamo noi) che essendo appunto in scadenza a febbraio sarebbe libero di firmare con qualunque club e difficilmente insomma la Fiorentina potrà guadagnare qualcosa nella sessione di gennaio. Dodo in questa stagione ha esordito alla prima giornata addirittura da titolare, ma la sua prestazione (come quella di tutta la squadra) non è certo stata soddisfacente. Per Alfredo Pedullà e Sportitalia il Nottingham potrebbe fare un'altra offerta anche se ormai il tempo è davvero poco.