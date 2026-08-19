Accordo di massima Milan-Como per il prestito di Ricci, ma prima serve un'uscita

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Il centrocampista del Milan Samuele Ricci è pronto a trasferirsi al Como, che ha bisogno di giocatori italiani per la lista Champions. I due club hanno infatti raggiunto l'accordo di massima per un prestito con diritto di riscatto.

Ricci, originario di Pontedera, è cresciuto nell'Empoli per poi andare al Torino nel 2022 (prima in prestito poi a titolo definitivo). Centrocampista anche della Nazionale il Milan lo ha acquistato nel 2025 per oltre 20 milioni. Nella stagione scorsa ha giocato 34 partite (3 in Coppa Italia) non sempre da titolare mettendo a segno 1 gol e 4 assist.

Per perfezionare l'operazione però il Como ha bisogno di un'uscita.