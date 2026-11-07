Napoli, annullata la conferenza coi giornalisti già in sala: il motivo

Una decisione improvvisa e destinata a far discutere. Il Napoli ha scelto di cancellare all'ultimo momento la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, inizialmente prevista alla vigilia della sfida contro la Lazio. L'annullamento è arrivato quando i giornalisti erano già presenti in sala stampa, in attesa dell'arrivo dell'allenatore livornese, che si sarebbe dovuto confrontare con i media prima del match.

Una decisione presa dai vertici del club

In un primo momento non sono state fornite spiegazioni ufficiali sulle ragioni della scelta, con il club intenzionato a fare chiarezza nelle ore successive. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, dietro la decisione ci sarebbe direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis, che avrebbe disposto la cancellazione dell'incontro nonostante Allegri fosse già pronto a parlare con i giornalisti. La scelta sarebbe legata alla volontà della società di mantenere il massimo riserbo in vista di una partita particolarmente delicata. Una decisione arrivata a sorpresa, che ha inevitabilmente modificato i programmi della vigilia e lasciato i presenti in attesa di chiarimenti da parte del club.