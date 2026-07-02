Juventus, Di Gregorio si dissocia dai suoi agenti: "Rispetterò sempre i compagni"

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Grande caos in casa Juventus dopo le dichiarazioni dell'agenzia di Michele Di Gregorio che aveva attaccato gli attaccanti bianconeri per difendere il proprio assistito. Parole che non erano andate giù al mondo juventino e da cui oggi lo stesso portiere ha voluto prendere le distanze. Questo il messaggio condiviso su Instagram: "In seguito alle dichiarazioni fatte dal mio agente, ci tengo a fare una precisazione riguardo alla mia posizione. Anche se si tratta della mia agenzia e del mio procuratore, con cui ho un grandissimo rapporto e con cui collaboro dagli inizi della mia carriera, prendo le distanze per quanto ha riferito sui miei compagni, per cui ho grandissima stima e rispetto, come ho sempre dimostrato, in campo e fuori.

Nonostante sia stata indubbiamente una stagione difficile per il clima che si è creato intorno a me, la mia professionalità non è in discussione. Finché sarò un giocatore della Juventus rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora".