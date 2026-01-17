Morte Commisso, le reazione dei media americani: "Leader appassionato"

vedi letture

The Hollywood Reporter, ApNews, CBS Sports, ESPN. Anche negli Stati Uniti, sono state tante le emittenti televise che hanno reso pubblica, in giornata, la notizia della morte del presidente della Fiorentina e fondatore della Mediacom, Rocco Commisso, scomparso all'età di 76 anni nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 2026.

AP News l'ha ricordato come colui che aveva avuto il coraggio di denunciare la burocrazia italiana e l'incapacità di costruire nuovi stadi, ricordando anche che fu proprietario dei New York Cosmos e calciatore alla Columbia University, l'università della Ivy League che ha continuato a sostenere filantropicamente negli anni. Grazie a queste sue azioni, lo stadio di calcio dell'università porta ancora il suo nome.

CBS Sports ha voluto invece ricordare Commisso come una delle figure chiave che hanno contribuito alla crescita del calcio negli Stati Uniti, ricordando la sua storia, i suoi traguardi e mettendo una nota sulle numerosi frasi cordoglio a lui arrivate da molti club di Serie A e da figure di spicco del mondo del calcio, come Giuseppe Marotta.

Infine ESPN ha voluto mettere in risalto le dichiarazioni rilasciate dai New York Cosmos, la cui squadra ha definito "un leader appassionato che ha dedicato la sua vita al gioco del calcio e al futuro di questo sport in questo Paese. Rocco ha lottato per ciò che è meglio per il calcio americano, credendo nella crescita del gioco, nell'importanza della comunità e nel potere dei club di ispirare la prossima generazione". Questo quanto dichiarato dal club su X. Infine, l'emittente televisiva ha voluto mettere in risalto il ricordo del presidente della Fifa, Gino Infantino.