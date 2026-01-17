Colpaccio del Cagliari alla Vecchia Signora: all'Unipol Domus la Juventus cade 1-0
Colpaccio in zona salvezza per il Cagliari di mister Pisacane. All'Unipol Domus la squadra sarda esce vincitrice dalla sfida contro la Juventus di mister Spalletti: decisivo il goal di Luca Mazzitelli al 65° su assist di Gianluca Gaetano. Ottima gara di sacrificio, sofferenza e cinismo per la squadra di Pisacane che nonostante i soli due tiri in porta realizzati e i 19 subiti, di cui 7 in porta, riesce a portare a casa l'intera posta in palio dando una notevole scossa alle zona bassa della classifica.
Con questa vittoria, infatti, la squadra di Pisacane sale al 13° con 22 punti, balzando a +8 sulla zona salvezza. Fallisce invece, l'aggancio al 2° posto per i ragazzi di mister Spalletti che, nella giornata di domani, dovranno guardarsi le spalle dall'arrivo della Roma. La squadra di Gasperini si trova infatti anch'essa a 39 punti e cercherà di sfruttare la sfida col Torino per sopravanzare i bianconeri nella corsa alla zona Champions.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati