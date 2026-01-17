FirenzeViola

Striscione della Curva fuori dal VP: "Buon viaggio presidente. Riposa in pace"

di Redazione FV

La giornata purtoppo è di quelle storiche in senso negativo per la Fiorentina, che piange quest'oggi la scomparsa del presidente viola Rocco Commisso. In tal senso, all'esterno del Viola Park, dove oggi la squadra si è regolarmente allenata agli ordini di Paolo Vanoli prima di lasciare il centro sportivo in vista della sfida di domani contro il Bologna, è apparso uno striscione della Curva Fiesole che cita testualmente: "Buon viaggio presidente. Riposa in pace!". Questo lo striscione: