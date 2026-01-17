Buonfiglio (CONI) su Commisso: "Era tornato in Italia per realizzare un sogno"
(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Mi dispiace tanto, anche per il momento di particolare difficoltà della squadra, perché era una persona che si percepiva con quanta passione si era avvicinato alla Fiorentina e al calcio. Era ritornato in Italia per realizzare un sogno". Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, a margine della consegna dei premi ai campioni nazionali e internazionali dell'Aero Club d'Italia al Salone d'Onore del Coni, ricorda Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso all'età di 76 anni. (ANSA).
