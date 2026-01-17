La Fiorentina su Fabbian. Moretto: "Tra domani e lunedì contatti decisivi"

Nonostante il lutto per la morte del presidente Rocco Commisso il calciomercato della Fiorentina non si ferma. E secondo Matteo Moretto, esperto di mercato, l'obiettivo numero uno di Goretti e Paratici resta Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna. Domani potrebbe essere un'ulteriore occasione per parlare della trattativa e i contatti previsti tra domani sera e lunedì potrebbero essere decisivi per convincere il club rossoblu ad aprire alla cessione del calciatore.