Galloppa ringrazia Commisso: "Fortunati ad averti come uomo e presidente"
Dopo il tecnico della prima squadra Paolo Vanoli, anche l'allenatore della Primavera Daniele Galloppa ha voluto rendere omaggio al presidente Rocco Commisso, nel giorno della sua scomparsa. Questo il contenuto del post Instagram da lui pubblicato sul suo profilo, con una foto che lo ritrae in panchina al fianco del patron della Fiorentina, nel corso di un allenamento della Primavera: "Grazie. Semplicemente grazie.
Siamo stati fortunati ad averti come uomo e come presidente. Grazie".
