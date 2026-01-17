Lobotka fa volare il Napoli: al Maradona è 1-0 contro il Sassuolo
Dopo tre pareggi consecutivi, il Napoli torna a correre battendo 1-0 il Sassuolo di mister Grosso. Al Maradona, basta il goal di Lobotka per far felice il popolo partenopeo: suo il destro al volo (dopo respinta di Muric) che ha permesso alla squadra di Antonio Conte di passare in vantaggio dopo solo 7 minuti. Lo slovacco non segnava in Serie A da agosto 2022, contro il Verona, quindi da ben tre anni e mezzo. Buona prova anche per i ragazzi di Fabio Grosso che molte volte si sono fatti vedere dalla parte di Milinkovi Savic, mettendo in seria difficoltà sia il portiere serbo che tutta la retroguardia partenopea.
Forcing, però, che non è stato sufficiente a portare via l'ottavo clean sheet alla squadra di Antonio Conte. Con questa vittoria il Napoli raggiunge momentaneamente il Milan al 2° posto a 43 punti. Il Sassuolo resta invece 11° a 23 punti in classifica.
