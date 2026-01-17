Serie A, alle 20.45 Cagliari-Juve: le formazioni ufficiali del match
Continua la 21esima giornata di Serie. Alle 20.45 spazio alla sfida dell'Unipol Domus tra Cagliari e Juventus. La squadra di mister Pisacane cercherà di portare a casa punti importanti per allontanarsi dalla zona salvezza. Obbiettivo secondo posto, invece, per la squadra di mister Spalletti che, con una vittoria, potrebbe portarsi a un solo punto dalla coppia formata da Napoli e Milan. Ecco le formazioni ufficiali dell'ultimo incontro di questo sabato:
CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zè Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Obert; Gaetano, Kilicsoy; Esposito. All. Pisacane
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti
