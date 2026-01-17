Vanoli su Commisso: "Grazie per la fiducia. Il calcio e la Fiorentina perdono un grande uomo"

Vanoli su Commisso: "Grazie per la fiducia. Il calcio e la Fiorentina perdono un grande uomo"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:10Primo Piano
di Redazione FV

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha voluto rendere omaggio al presidente viola Rocco Commisso, scomparso oggi all'età di 76 anni. Questo il messaggio dell'allenatore gigliato: "Mi dispiace non averti conosciuto di persona. Grazie per la fiducia che mi hai dato! Il calcio e la Fiorentina perdono un grande uomo! Riposa in pace Presidente".