I convocati della Fiorentina per il Bologna: Kean non ce la fa, c'è Braschi

I convocati della Fiorentina per il Bologna: Kean non ce la fa, c'è BraschiFirenzeViola.it
Redazione FV

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani alle ore 15 contro il Bologna allo stadio Renato Dall'Ara. Quasi tutti presenti per mister Paolo Vanoli che però come anticipato in giornata dovrà fare a meno di Moise Kean, ancora alle prese con dei guai fisici alla caviglia. Oltre a Dzeko e Kouame, manca ovviamente anche l'ultimo acquisto Jack Harrison che per questioni burocratiche è dovuto tornare in Gran Bretagna. Presenti invece i giovani Balbo e Braschi chiamati dalla Primavera. Questa la lista completa in ordine alfabetico:

1) BALBO

2) BRASCHI Riccardo

3) BRESCIANINI Marco

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FAGIOLI Nicolò

9) FAZZINI Jacopo

10) FORTINI Niccolò

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) KOŠPO Eman

14) KOUADIO Eddy Nda Konan

15) LEZZERINI Luca (P)

16) MANDRAGORA Rolando

17) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

18) NDOUR Cher

19) PARISI Fabiano

20) PICCOLI Roberto

21) PONGRAČIĆ Marin

22) RANIERI Luca

23) SOHM Simon Salomon Junior

24) SOLOMON Manor