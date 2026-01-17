I convocati della Fiorentina per il Bologna: Kean non ce la fa, c'è Braschi
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani alle ore 15 contro il Bologna allo stadio Renato Dall'Ara. Quasi tutti presenti per mister Paolo Vanoli che però come anticipato in giornata dovrà fare a meno di Moise Kean, ancora alle prese con dei guai fisici alla caviglia. Oltre a Dzeko e Kouame, manca ovviamente anche l'ultimo acquisto Jack Harrison che per questioni burocratiche è dovuto tornare in Gran Bretagna. Presenti invece i giovani Balbo e Braschi chiamati dalla Primavera. Questa la lista completa in ordine alfabetico:
1) BALBO
2) BRASCHI Riccardo
3) BRESCIANINI Marco
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FAGIOLI Nicolò
9) FAZZINI Jacopo
10) FORTINI Niccolò
11) GOSENS Robin Everardus
12) GUDMUNDSSON Albert
13) KOŠPO Eman
14) KOUADIO Eddy Nda Konan
15) LEZZERINI Luca (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
18) NDOUR Cher
19) PARISI Fabiano
20) PICCOLI Roberto
21) PONGRAČIĆ Marin
22) RANIERI Luca
23) SOHM Simon Salomon Junior
24) SOLOMON Manor
