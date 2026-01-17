Il pensiero di Kouame per Commisso: "Sempre al fianco della squadra"

vedi letture

Tra i tanti ricordi e pensieri per Rocco Commisso, c'è anche quello di Christian Kouame che con parole dolci ha voluto salutare il presidente della Fiorentina: "Caro Presidente - ha scritto Kouame in una storia Instagram - Volevo ringraziarla per tutto. Grazie di essere quella persona straordinaria che era, è sempre stato al fianco della squadra nei momenti belli ma soprattutto in quelli difficili. Un pensiero va a sua moglie, ai suoi figli e a tutti i suoi cari in questo momento così difficile. Riposa in pace".