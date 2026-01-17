Il pensiero di Kouame per Commisso: "Sempre al fianco della squadra"
FirenzeViola.it
Tra i tanti ricordi e pensieri per Rocco Commisso, c'è anche quello di Christian Kouame che con parole dolci ha voluto salutare il presidente della Fiorentina: "Caro Presidente - ha scritto Kouame in una storia Instagram - Volevo ringraziarla per tutto. Grazie di essere quella persona straordinaria che era, è sempre stato al fianco della squadra nei momenti belli ma soprattutto in quelli difficili. Un pensiero va a sua moglie, ai suoi figli e a tutti i suoi cari in questo momento così difficile. Riposa in pace".
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
Andrea GiannattasioUna vita nel calcio: Commisso dal centrocampo della Columbia alla guida della Fiorentina
Alberto PolverosiItaliano lascia ancora gli spazi e Kean può far male al Bologna. Attenzione però al rapido recupero-palla dei rossoblù. La Fiorentina non può permettersi una sconfitta
Luca CalamaiLe cose che chiedo a Paratici per oggi e per il futuro. Maldini e Rugani sarebbero un usato sicuro. Coppa Italia e Conference opzioni da vivere senza troppe pressioni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com