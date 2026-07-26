Graziani sulla Viola: "Non do troppo peso alle amichevoli, è presto"

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L’ex attaccante viola, Ciccio Graziani, ha commentato le vicende più attuali in casa Fiorentina: “Non do troppo peso ai risultati delle amichevoli. In questa fase della preparazione le squadre lavorano da appena una decina di giorni e ogni allenatore segue programmi e carichi differenti. È ancora presto per dare valutazioni definitive".

Cosa pensa dello stato del calcio italiano?

"Da diversi anni la nostra Nazionale e la Serie A hanno perso attrattiva. Si dà troppa importanza all'aspetto tattico, a discapito dello spettacolo. Il nostro resta probabilmente il campionato più complicato da affrontare, ma non il più entusiasmante. Inoltre, gli allenatori finiscono subito sotto pressione: bastano un paio di sconfitte per mettere tutto in discussione. Manca la pazienza necessaria e si investe troppo poco nella crescita dei giovani calciatori italiani".