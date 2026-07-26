Dalla Turchia, Italiano pronto ad accogliere Salah: affare vicino
Vincenzo Italiano si appresta a diventare il prossimo allenatore di Mohamed Salah. I Secondo le informazioni riportate dalla stampa turca ed inglese, l'ex esterno tra le altre della Fiorentina sarebbe vicino a un accordo con il Besiktas, pronto ad accoglierlo a parametro zero dopo la conclusione della sua esperienza con i Reds. Le parti avrebbero già raggiunto un'intesa di massima sulla base di un contratto annuale, con opzione per prolungare l'accordo di un'ulteriore stagione. Un'intesa che potrebbe portare Salah a vestire la maglia bianconera al ritorno dalle vacanze.
A spingere con decisione per il suo arrivo sarebbe l'allenatore Vincenzo Italiano, che considera il classe 1992 un innesto ideale e di grande spessore per rafforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione.
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