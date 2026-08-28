La Fiorentina svela la statua dedicata a Rocco Commisso al VP

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Il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha svelato questa mattina una statua realizzata in commemorazione di Rocco Commisso al centro sportivo Viola Park. Un’opera monumentale commissionata dal club e realizzata da Marco Lodola, maestro della luce e tra i protagonisti della Pop Art italiana. La scultura, alta complessivamente quattro metri compresa la base, si inserisce nel programma delle celebrazioni per il centenario della Fiorentina e vuole rendere omaggio alla figura di Rocco Commisso e al legame costruito negli anni con il mondo viola.

Un’opera dal forte impatto visivo, caratterizzata dall’inconfondibile linguaggio luminoso di Lodola, che ha scelto di non rappresentare il presidente in maniera strettamente figurativa, lasciando spazio a una lettura più simbolica e immediata. La statua rappresenta così un ulteriore elemento del percorso celebrativo dedicato alla storia della Fiorentina e alla presidenza di Commisso, figura centrale nella recente storia del club e nella realizzazione dello stesso Viola Park. Questo il video pubblicato dai viola sui social, con anche l'abbraccio di Commisso a Giuseppe Barone, figlio del compianto dg Joe: