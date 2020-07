MORABITO, Tecnico? Uno come Giampaolo o Inzaghi

Vincenzo Morabito ha parlato della situazione della Fiorentina: "Si vuole alzare l'asticella ma la disponibilità economica non dà garanzie. Vedi la Roma con Pallotta che ha speso 11 milioninegli anni senza vincere nulla ed ora ha tanti debiti. Bisogna essere presente anche se ora ci sono problemi legati al Covid. Ma fare calcio in Italia non è facile e gestire situazioni a livello politico come è successo a Roma con lo stadio, dove Pallotta ha dovuto arrendersi. Allenatore? Non siamo in ritardo e va rispettato il tecnico attuale. Ha fatto bene, ha preso la squadra in una situazione complicata ed ha superato il problema Covid meglio di altre squadre, si è tolta di mezzo dalla zona retrocessione. Se poi non è quello per alzare l'asticella, si va su altro. Spalletti? Aspetta la fine del contratto con l'Inter, chi glielo fa fare. Si parla di De Rossi ma non ha mai allenato ed invece alla Fiorentina serve un allenatore. Io punterei su uno come Giampaolo, ma il profilo giusto sarebbe anche uno alla Inzaghi. Di Francesco? Legato al giro Ramadani ma credo che quest'ultimo abbia già dato con la Fiorentina. Ora serve il ritorno fisico a Firenze di Commisso. Giocatori? Ci vorrebbe un Ribery ma un po' più giovane, un profilo internazionale che abbia due o tre anni alla grande. Giroud andrebbe bene oppure un centrocampista diu sostanza, ad esempio Bakayoko che era al Milan".