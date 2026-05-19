Montenegro premiato tra i migliori centrocampisti dei Primavera: ecco le sue parole

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Nella serata di lunedì 18 maggio sono andati in scena gli annuali Primavera 1 Best Awards di SportItalia. Tra tutti spiccano la presenza di mister Daniele Galloppa, premiato come miglior allenatore del campionato, e quella di Luca Montenegro, centrocampista classe 2007 inserito nella Top 11 della stagione 2025/26. Daniele Galloppa, alla Fiorentina dal 2020, è stato premiato per il lavoro svolto con la Primavera viola, che ha chiuso la regular season al primo posto in classifica. Luca Montenegro, invece, si è guadagnato un posto nel centrocampo della Top 11 stagionale: punto fermo della Fiorentina Primavera, è arrivato nella finestra di mercato estiva e ha collezionato 35 presenze stagionali, mettendo a segno 3 gol e un assist.

Queste le dichiarazioni di Montenegro: "Devo ringraziare tutti, soprattutto lo staff e i compagni. Voglio arrivare più in là possibile. Abbiamo fatto un lavoro straordinario quest'anno, a centrocampo sopratutto siamo fortissimi, grazie al livello dei miei compagni miglioriamo. Avere un ex centrocampista come Galloppa in panchina è una sicurezza per me".