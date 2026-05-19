Galloppa premiato come miglior tecnico del campionato Primavera: "Capello un'ispirazione"

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Nella serata di lunedì 18 maggio sono andati in scena gli annuali Primavera 1 Best Awards di SportItalia. Tra tutti spiccano, lato Fiorentina, la presenza di mister Daniele Galloppa, premiato come miglior allenatore del campionato, e quella di Luca Montenegro, centrocampista classe 2007 inserito nella Top 11 della stagione 2025/26. Daniele Galloppa, alla Fiorentina dal 2020, è stato premiato per il lavoro svolto con la Primavera viola, che ha chiuso la regular season al primo posto in classifica. Luca Montenegro, invece, si è guadagnato un posto nel centrocampo della Top 11 stagionale: punto fermo della Fiorentina Primavera, è arrivato nella finestra di mercato estiva e ha collezionato 35 presenze stagionali, mettendo a segno 3 gol e un assist.

Queste le dichiarazioni di Daniele Galloppa, allenatore della Primavera: "Vorrei ringraziare la società che ha scommesso su di me, il direttore Angeloni e lo staff. E poi ringrazio questi ragazzi che mi fanno arrabbiare ma mi danno sempre gioie. Il campionato è stato equilibratissimo, noi abbiamo avuto anche tanti ragazzi in prima squadra ed essere comunque riusciti ad arrivare primi fa capire l'ottimo lavoro fatto, abbiamo avuto tanti cambiamenti. Qualche giorno fa ho fatto il compleanno e ho detto ai miei ragazzi che il regalo più grande per me è stato quello di credere nel lavoro che abbiamo fatto.

Il mio futuro? Vedremo. Prima cerchiamo di fare qualcosa di storico, poi si vedrà. Ci sono tante squadre di qualità nei playoff e anche in semifinale avremo una gara difficile. La cosa meravigliosa è che giocheremo le fasi finali al Viola Park, a nostra, in un luogo incredibile".

E sui punti di riferimento avuti tra gli allenatori: "Da ragazzo ho avuto il piacere di avere Fabio Capello ma anche Luciano Spalletti, due gestioni diverse che mi hanno ispirato comunque, mi hanno lasciato tanto. Poi quando ho iniziato ad allenare non ho mai copiato nessuno".