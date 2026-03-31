Mondiali: bandiere bosniache e caroselli a Zenica aspettando l'Italia

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(ANSA) - ZENICA, 31 MAR - Col passare delle ore Zenica, sede di Bosnia-Italia, si colora sempre più di giallo e blu. Mentre aumenta il traffico, cresce il numero di auto che espongono le bandiere della Bosnia fuori dai finestrini. E sempre più passanti indossano la maglia della nazionale, coi nomi di Dzeko ma anche di Alajbegovic e Bajraktarevic.

L'entusiasmo dei bosniaci è alle stelle, "stasera vi battiamo 3 a 0", promettono padre e figlio che hanno i biglietti per la partita ma prima hanno voluto recarsi nell'area dove si trovano l'hotel dell'Italia e la fan zone. Si parla di migliaia di persone in arrivo da tutta la Bosnia ma anche da Europa e Stati Uniti, punti d'arrivo della diaspora causata dalla guerra. (ANSA).