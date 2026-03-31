Ufficiale Da obiettivo della Fiorentina al Tottenham: gli Spurs annunciano Roberto De Zerbi

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E' arrivata l'ufficialità: Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham. Lo ha annunciato il club inglese che così toglie definitivamente il nome di De Zerbi dall'elenco dei possibili allenatori del futuro della Fiorentina. Ecco la nota degli Spurs:

"Siamo lieti di annunciare la nomina di Roberto De Zerbi come nostro nuovo Head Coach della squadra maschile con un contratto a lungo termine, soggetto a permesso di lavoro.

Roberto ha dichiarato: "Sono felice di entrare a far parte di questo fantastico club di calcio, che è uno dei più grandi e prestigiosi al mondo.

"In tutte le mie conversazioni con la leadership del Club, la loro ambizione per il futuro è stata chiara – costruire una squadra capace di raggiungere grandi traguardi, e farlo giocando uno stile di calcio che entusiasmi e ispiri i nostri tifosi. Sono qui perché credo in quell'ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare tutto per realizzarla.

"La nostra priorità a breve termine è scalare la classifica della Premier League, che sarà il focus completo fino al fischio finale dell'ultima partita della stagione. Non vedo l'ora di uscire in campo di allenamento e lavorare con questi giocatori per raggiungere questo obiettivo."

Il Direttore Sportivo, Johan Lange, ha dichiarato: "Roberto è stato il nostro obiettivo numero uno per l'estate e siamo molto felici di poterlo portare ora.

"È uno degli allenatori più creativi e lungimiranti del calcio mondiale, e porta con sé una grande esperienza ai massimi livelli, anche in Premier League."

Dopo una carriera da giocatore di quasi 300 presenze in 15 anni, Roberto nato a Brescia ha iniziato ad allenare nella sua Italia natale e nel giugno 2018 si è unito al Sassuolo, squadra di Serie A, guadagnandosi riconoscimenti per il suo approccio entusiasmante, offensivo e basato sul possesso palla.

Ha preso in mano lo Shakhtar Donetsk nel maggio 2021, portandoli alla fase a gironi della UEFA Champions League e alla Supercoppa Ucraina – il suo primo trofeo da allenatore.

A settembre 2022, Roberto si è trasferito all'East Sussex per unirsi al Brighton & Hove Albion, contribuendo a ottenere il miglior piazzamento di sempre dei Seagulls in Premier League nella sua stagione d'esordio, ottenendo la qualificazione europea per la prima volta nella storia del club.

Nel suo ultimo ruolo al Marsiglia, la squadra di Ligue 1 si è classificata seconda nel 2024/25, guadagnandosi un posto in UEFA Champions League".