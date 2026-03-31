Anche Kospo in campo: il classe 2007 titolare con la Bosnia U21

Anche Kospo in campo: il classe 2007 titolare con la Bosnia U21
Oggi alle 18:05News
di Redazione FV

Pomeriggio di gare per i tre Under21 della Fiorentina: oltre a Pietro Comuzzo e Cher Ndour, titolari nella gara dell'Italia in Svezia, in campo anche Eman Kospo. Il classe 2007, dopo aver rifiutato le convocazioni della Svizzera, ha scelto la Bosnia ed è titolare nella gara dell'Under21 contro Israele, dopo essere partito dal 1' anche nella sfida precedente contro la Slovenia.