Di Michele: "Kean contro giocatori fisici si esalta e aggira l'uomo con facilità"

Di Michele: "Kean contro giocatori fisici si esalta e aggira l'uomo con facilità"FirenzeViola.it
Oggi alle 16:55News
di Redazione FV

Stasera Moise Kean sarà in campo con la maglia azzurra contro la Bosnia. Dell'argomento ha parlato anche l'ex calciatore David Di Michele ospite di Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio.



"Anche io avrei scelto Kean-Retegui, perchè Pio Esposito a parita in corso può dare di più. Sarà una partita tesa, ci vuole esperienza, personalità, non è che lui non ce l'abbia ma se va male si danno le colpe a lui. Lui in corso di partita, con quel fisico, può creare problemi. Retegui dall'inizio può dare meno punti di riferimento. Tenere poi in panchina Palestra è giusto, può darti anche lui qualcosa in più in corsa, è più offensivo".

Da chi si aspetta la prestazione di livello?
"Da Kean, che quando trova giocatori fisici si esalta. Ultimamente riesce ad aggirare l'uomo con facilità".