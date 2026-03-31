Luis Balbo il primo a chiudere gli impegni in Nazionale

Luis Balbo il primo a chiudere gli impegni in NazionaleFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:41News
di Redazione FV

Il terzino della Fiorentina Luis Balbo ha già concluso gli impegni con la sua Nazionale, il Venezuela. Il bilancio è di una vittoria 4-1 con Trinidad e Tobago e una sconfitta per 1-0 con l'Uzbekistan di Cannavaro. Per il giocatore invece una sola presenza di 78' minuti nella prima gara, mentre è rimasto in panchina nella seconda. Anche Balbo, classe 2006 ormai aggregato alla prima squadra viola, è atteso giovedì al Viola Park.