Luis Balbo il primo a chiudere gli impegni in Nazionale
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Il terzino della Fiorentina Luis Balbo ha già concluso gli impegni con la sua Nazionale, il Venezuela. Il bilancio è di una vittoria 4-1 con Trinidad e Tobago e una sconfitta per 1-0 con l'Uzbekistan di Cannavaro. Per il giocatore invece una sola presenza di 78' minuti nella prima gara, mentre è rimasto in panchina nella seconda. Anche Balbo, classe 2006 ormai aggregato alla prima squadra viola, è atteso giovedì al Viola Park.
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