Mondiali: bosniaci e italiani sotto l'hotel degli azzurri: "Già fatto il 3° tempo"

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(ANSA) - ZENICA, 31 MAR - Davanti all'hotel Zenica, dove alloggia la nazionale azzurra, si è radunata una piccola folla per fotografare il pullman dell'Italia e sbirciare i movimenti dei media e all'interno dell'albergo. Tanti i tifosi bosniaci, ma non mancano gli italiani reduci da ore di volo e auto. Mario, Pierluigi e Francesco hanno volato da Napoli a Spalato, poi da lì sono saliti a Zenica via Mostar. "Pensavamo di fare tappa anche a Medjugorie...", scherzano. Non è la loro prima partita per tifare Italia, hanno assistito al match con l'Albania agli Europei e contro la Macedonia del Nord che costò l'eliminazione nel 2021. "Dopo Palermo volevamo una sorta di rivincita personale", spiegano. Il clima con gli avversari è buono, "ci hanno detto 'friends, friends', poi vediamo dentro lo stadio...".

Per esserci hanno dovuto affrontare un cambio di programma e qualche spesa extra: "Avevamo già prenotato i voli per Londra, credevamo ci fosse Galles-Italia...". Da Roma arrivano Riccardo e Andrea, originari della Toscana. Avevano prenotato sia per andare a Cardiff sia per venire in Bosnia e hanno approfittato della partita per rimanere tre notti a Sarajevo. Hanno il biglietto ma pure un appartamento vista campo, "potremmo vedere la partita da lì", raccontano. Coi bosniaci il clima "è molto amichevole, ieri siamo stati con loro a bere, è già il terzo tempo. Loro sono fiduciosi, però vedremo stasera". (ANSA).