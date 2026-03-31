Le formazioni ufficiali di Svezia U21-Italia U21: Ndour e Comuzzo titolari, c'è anche l'ex Kayode
Alle 18.30 in Svezia l'Italia Under 21 proverà a rispondere alla vittoria della Polonia del primo pomeriggio, che guida il girone degli azzurri. Baldini ha mandato in campo lo stesso 11 visto ad Empoli contro la Macedonia del Nord con le novità Kayode e Fini dal 1' al posto di Favasuli e Cherubini. I due viola Comuzzo e Ndour partono dunque titolari anche oggi. Ecco le formazioni scelte dai due ct:
SVEZIA U21 (4-4-2): Bishesari; Skoglund, Amoran, Zatterstrom, Tolf; Antwi, Karlsson, Bjorklund, Sonko; Omorowa, Rafferty. C.T. : Backstrom. A disposizione: Picornell, Makolli, Kurtulus, Thorell, Boudri, Njie, Sjöstrand, Kusi-Asare, Kanga
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Kayode, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Fini, Ekhator, Koleosho. C.T. : Baldini. A disposizione: Daffara, Favasuli, Cherubini, Venturino, Okoro, Ahanor, Faticanti, Cacciamani, Calvani
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