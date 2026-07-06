Mondiali, alle 21 è Yamal vs CR7: le formazioni di Portogallo-Spagna

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Fuori Rafa Leao, con Cristiano Ronaldo ci sono Pedro Neto e Joao Felix, mentre dal lato opposto c'è la conferma degli undici visti nell'ultima sfida. Tutto pronto per la sfida delle 21 fra Portogallo e Spagna, con il calcio d'inizio previsto alle 21. Il ct dei lusitani, Martinez, conferma Cancelo a destra, in difesa: era lui il dubbio principale alla vigilia.

L'allenatore spagnolo De La Fuente invece conferma in toto l'undici visto nell'ultima gara, con Yamal, Oyarzabal ed Alex Baena in attacco e Rodri, Pedri e Olmo a provare ad ispirarli. Chi resterà in gioco dopo la sfida di oggi incontrerà la vincente della sfida fra Stati Uniti e Belgio, in programma alle 2.00 della notte italiana. Ecco le formazioni ufficiali del match. Le formazioni ufficiali di Portogallo-Spagna

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, João Félix. Commissario tecnico: Roberto Martinez.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena. Commissario tecnico: Luis De La Fuente.