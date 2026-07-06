Giovedì la prima conferenza stampa di Grosso: ecco l'orario

Giovedì la prima conferenza stampa di Grosso: ecco l'orarioFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:46News
di Redazione FV

Giovedì alle ore 14 si terrà la conferenza stampa del nuovo allenatore della Fiorentina Fabio Grosso. Questo quanto comunicato dal club viola con una nota sul sito ufficiale: "ACF Fiorentina informa che giovedì 9 luglio, alle ore 14:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Mister Fabio Grosso".