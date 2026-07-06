Flavio Cobolli vola ai quarti di Wimbledon: l'ex "Magnifico Messere" esulta alla CR7!

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Flavio Cobolli continua a stupire sull'erba di Wimbledon e conquista l'accesso ai quarti di finale con una prestazione di alto livello contro Alex De Minaur. Al termine del match, vinto in tre set, il tennista romano ha celebrato il successo con un'esultanza speciale, replicando il celebre "Siuu" di Cristiano Ronaldo, tra salto e posa iconica, per festeggiare uno dei risultati più importanti della sua giovane carriera.

Grazie a questo traguardo, Cobolli si conferma tra i protagonisti del tennis italiano e raggiunge per il secondo anno consecutivo i quarti dello Slam londinese, affiancando Jannik Sinner. È inoltre il terzo italiano nella storia a centrare più volte questo risultato a Wimbledon dopo Sinner e Nicola Pietrangeli. Nonostante il punteggio possa far pensare a una sfida agevole, il successo contro De Minaur è arrivato al termine di una gara molto equilibrata, nella quale l'azzurro ha saputo gestire con personalità i momenti più delicati. Emblematico il secondo set, quando ha rimontato dal 2-5 infilando una serie di 11 punti consecutivi. Ora Cobolli, scelto come Magnifico Messere nell'occasione dell'ultima finale del calcio storico fiorentino, attende di conoscere il suo prossimo avversario tra Dimitrov e Fery, mentre anche Jasmine Paolini festeggia il passaggio ai quarti di finale, ottenuto grazie alla vittoria su Alexandra Eala.