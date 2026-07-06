Ex viola, Dusan Vlahovic vuole Liga o Premier: la situazione

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Dusan Vlahovic sta riflettendo sul suo futuro. Dopo l'addio a parametro zero alla Juventus, il contatto pùi concreto per il centravanti ex Fiorentina è stato quello col Besiktas di Vincenzo Italiano, ma la proposta dei turchi non sembra scaldare il cuore del giocatore. Ma l'idea di Vlahovic resta quella di aspettare movimenti più concreti da Premier League o Liga, cosa che verosimilmente avverrà dopo la fine del Mondiale. E se dall'Inghilterra non sembrano ancora emersi sondaggi concreti, dalla Spagna qualcosa in più si è mosso. Col giocatore stesso che ha già dato la propria preferenza alla possibilità Barcellona, nel caso in cui dovesse scaldarsi la pista.

Il serbo vuole aspettare la Premier e soprattutto la Liga

Ad oggi però la situazione è abbastanza cristallizzata, col Barcellona che ha fatto capire anche all'entourage di Vlahovic di avere in testa un'altra priorità: ovvero Julian Alvarez. Dopo i tentativi delle scorse settimane per l'argentino, non è da escludere un nuovo affondo a stretto giro di posta. Da capire a quel punto cosa deciderà di fare l'Atletico Madrid, che fino a questo momento si è trincerato dietro la clausola rescissoria da 500 milioni di euro. Nel caso in cui l'operazione con Barcellona dovesse andare in porto, ecco che la pista Atletico Madrid potrebbe diventare calda per il serbo. Così come quella Barcellona se i Colchoneros alla fine non cederanno alle lusinghe e tratterranno l'ex City.