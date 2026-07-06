Anche la Juventus si inserisce per Mateo Pellegrino: la situazione

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La Juventus continua a monitorare il mercato alla ricerca di possibili innesti per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club bianconero avrebbe effettuato un primo sondaggio esplorativo per raccogliere informazioni su Mateo Pellegrino, attaccante del Parma.

Al momento non si tratterebbe di una vera e propria trattativa, ma l’interesse della società torinese sarebbe concreto. Sul centravanti argentino, reduce dalla sua migliore stagione realizzativa, si era mossa anche la Fiorentina, che lo aveva inserito tra i profili seguiti per rinforzare l’attacco. Nei due anni a Parma, Pellegrino ha collezionato 50 presenze complessive realizzando 15 gol, 11 dei quali nell’ultima stagione.