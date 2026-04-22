Coppa Italia, la seconda finalista è la Lazio con super Motta: dopo l'1-1 Atalanta ko ai rigori

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La seconda finalista di Coppa Italia è la Lazio che, dopo il 2-2 dell'andata e l'1-1 nei 90 minuti regolamentari e i supplementari, batte l'Atalanta ai rigori grazie anche a quattro parate di Motta.

Cronaca - Al 62' segna Ederson ma Colombo viene richiamato al Var per un fallo di Krstovic su Motta che a terra teneva il pallone tra le mani ma non abbastanza ma è solo nel finale che la partita si accende. All'84' infatti Alessio Romagnoli, con dormita di Djimsiti, sblocca il risultato e la Lazio si illude. Due minuti dopo l'Atalanta infatti riaccende lo stadio di casa che si era ammutolito perché la difesa biancoceleste lascia un varco per il tiro di Pasalic su assist di Krstovic, con la deviazione di Taylor. Al 5' minuto di recupero Scamacca sta per trovare il gol vittoria ma Motta allunga il pallone sul palo e porta la gara ai supplementari. Al 95' ancora un gol annullato dal Var all'Atalanta per un fuorigioco di Zappacosta protagonista nella rete di Raspadori.

Si va così ai rigori con tanti errori dopo il primo realizzato da Raspadori; sbagliano Nuno Tavares, Scamacca, Cataldi e Zappacosta. Dopo il gol di Isaksen Motta para a Pasalic mentre non sbaglia Taylor. Decisivo così l'errore di De Ketelaere e la parata di Motta che regalano la finale