FirenzeViola Un giovane belga dirige Fiorentina-Losanna: la scheda di Lothar D'Hondt

vedi letture

Sarà Lothar D'Hondt a dirigere la gara odierna di Conference League tra Fiorentina e Lousanne Sport, sfida in programma stasera al Franchi alle ore 21. Nonostante sia ancora abbastanza giovane, il fischietto belga ha all'attivo ben 255 presenze, delle quali più della metà nel campionato belga. Per quanto riguarda il campo europeo, sono 6 le presenze in Conference League (equamente divise tra sfide di qualificazione e del girone) e 8 quelle in Youth League.

Recentemente è arrivato l'esordio anche in Europa League e in Champions League, anche se si è trattato solo di match di qualificazione. Infine 16 sono state le direzioni del classe 1994 all'interno di campionati europei giovanili, dall'under 17 all'under 21. Per quanto riguarda il metodo di arbitraggio, il giovane 31enne si sta facendo notare in patria per le sua accuratezza nella gestione della gara e per l’empatia con i calciatori, ammonendo in media 4 volte a partita, mentre 26 sono stati i rossi diretti estratti e 66 i rigori assegnati.