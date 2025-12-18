Obiettivi, su Rodrigo Becao si inseriscono anche Cremonese e Torino

Tuttomercatoweb.com fa il punto su Rodrico Becao, difensore classe '96 finito ai margini del progetto nel Fenerbahce. Per lui sarebbe un ritorno, dato che ha militato nell'Udinese tra il 2019 e il 2023. Solo 6 i minuti giocati in questo 2025 e tanta voglia di cambiare aria. Il suo contratto è a scadenza al 30 giugno 2028 e l'agente è stato avvistato in Italia negli scorsi giorni.

Piace al Genoa, è stato accostato alla Fiorentina, e - si legge - non è da escludere che anche Cremonese e Torino (pista divenuta fredda quella granata, ma ancora non da escludere) possano farci un pensiero. Meno probabile invece che possa averlo l'Hellas Verona, che pure apprezza il profilo anche se nel reparto arretrato qualcosa potrebbe muoversi (Slotsager in prestito?).