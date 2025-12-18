Social Foto, Bove con Dybala alla Fondazione Castelli per il Primo Soccorso

Edoardo Bove è testimonial della Legge sul primo soccorso, a proposito della quale l'ex giocatore viola aveva detto, commosso, in senato: "Si possono salvare 65.000 vite all'anno". Oggi il classe 2002 ha pubblicato una serie di foto assieme a Paulo Dybala, a margine di un evento speciale dedicato ai ragazzi del centro sportivo della Boreale. I quali hanno avuto l'opportunità di partecipare al corso di Primo Soccorso organizzato in collaborazione con la Fondazione Giorgio Castelli e voluto da Bove. Ospite d'onore, che ha aderito con grande entusiasmo all'importante causa, proprio Dybala.

Questo il post diffuso da Bove su Instagram: