Davide Mignemi: "Credo nel lavoro di Goretti, è un direttore bravo"
FirenzeViola.it
Il direttore sportivo, Davide Mignemi, ha parlato a TMW della Fiorentina: "Purtroppo quando le annate partono così è difficile raddrizzarle. La Fiorentina rappresenta una grande piazza, deve ancora trovare il bandolo della matassa. Le statistiche però dicono che quando le squadre partono male poi diventa complicato".
Come può rialzarsi la Fiorentina?
"Bisogna trovare unità d’intenti. Credo però nel lavoro di Goretti: è novizio in Serie A ma è un direttore bravo e con le armi giuste la Fiorentina può svoltare".
Pubblicità
News
Le più lette
4 Losanna-Fiorentina, probabili formazioni: Martinelli dal 1', in mezzo Fagioli e chance per Piccoli
Copertina
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
Angelo GiorgettiFirenze in ostaggio: si è inginocchiata e ora viene punita con l’umiliazione. Ecco chi ha chiuso gli occhi, servono pressioni per scelte di calcio e non sceneggiate con i tifosi. Attenzione a quel messaggio sullo ‘scempio’
Mario TeneraniVi dovete vergognare, tutti. Guardate come avete ridotto la Fiorentina. Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decide
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com