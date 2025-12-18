Davide Mignemi: "Credo nel lavoro di Goretti, è un direttore bravo"

© foto di Federico Serra
Oggi alle 14:53
di Redazione FV

Il direttore sportivo, Davide Mignemi, ha parlato a TMW della Fiorentina: "Purtroppo quando le annate partono così è difficile raddrizzarle. La Fiorentina rappresenta una grande piazza, deve ancora trovare il bandolo della matassa. Le statistiche però dicono che quando le squadre partono male poi diventa complicato".

Come può rialzarsi la Fiorentina? 
"Bisogna trovare unità d’intenti. Credo però nel lavoro di Goretti: è novizio in Serie A ma è un direttore bravo e con le armi giuste la Fiorentina può svoltare".