Carobbi: "Vanoli? Se non viene rispettato può fare poco. I giocatori sono spaesati"

Stefano Carobbi, ex difensore viola, è intervenuto a News.superscommesse.it a proposito della situazione in casa Viola: Ecco le sue parole: "Probabilmente farebbero bene un paio di acquisti a livello di dirigenza, ma non so se rappresenterebbero la soluzione definitiva ai problemi della squadra. I giocatori sono quelli dell’anno scorso, a parte il centrocampo, che è inferiore rispetto a quello della passata stagione. In generale sembrano tutti spaesati. Bisognerebbe vivere lo spogliatoio per capirne i reali problemi, anche perché ci sono stati due allenatori ed entrambi non sono riusciti ad entrare nella testa di chi scende in campo”.

Su Vanoli: "Qualsiasi allenatore arrivi in una circostanza del genere, se i giocatori non lo aiutano, non lo rispettano e non rispettano la società, può fare poco. In campo ci vanno i giocatori e non so se percepiscono il pericolo. Conferma solo a tempo per Vanoli? Non è una tipologia di scelta che dà forza ad un allenatore”.

Infine, su Parisi: “Ultimamente l'ho visto diverso. Io ci puntavo molto, ha vissuto un lungo periodo negativo, ma ora è cresciuto. Certo, non è lui che può cambiare le sorti di una squadra, come quando ero giovane io ed avevo i punti di riferimento in rosa che mi facevano crescere”.