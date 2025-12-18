FirenzeViola La Fiorentina deve vincere e sperare nei risultati delle altre. Ecco quali

La Fiorentina stasera ha l'obbligo di vincere contro il Losanna, per sperare nell'acceso diretto agli ottavi di finale di Conference League ed evitare le due gare dei playoff di febbraio. La squadra guidata da Paolo Vanoli necessita, però, di risultati positivi dagli altri campi di Conference. In particolare ha bisogno di risultati confortanti dalle seguenti partite: Mainz-Samsunspor, Shaktar-Rijeka, Rayo Vallecano-KF DRITA, AEK Atene-Uni Craiova, Sparta Praga-Aberdeen e Omonia Nicosia-RKS Rakow.



Questi sono i risultati che solo in caso di vittoria della Fiorentina, consentirebbero al club viola di passare direttamente alla fase eliminatoria:

In Germania va in scena la partita più equilibrata, in base alla classifica, dove entrambe le squadre si trovano a 10 punti nel maxi girone di Conference. Questo, con la vittoria, consentirebbe a una della due squadre di raggiungere la qualificazione agli ottavi, togliendo un posto al club viola, che in classifica ha 9 punti. Il risultato migliore, per quanto detto, è dunque il pareggio, che porterebbe le due squadre a 11 punti, permettendo il sorpasso viola.



Lo Shaktar giocherà, per motivi noti a tutti, in campo neutro, in Polonia allo Stadio Henryk Reyman di Cracovia contro il Rijeka. Qui, paradossalmente, vanno bene tutti i risultati possibili, anche se la vittoria dei padroni di casa è meno desiderata. Infatti la vittoria degli ucraini gli proietterebbe a 15 punti, risultato che gli garantirebbe gli ottavi; il pareggio, invece, porterebbe le due squadre a 13 e 9 punti, consentendo così l'aggancio viola allo Shaktar, mentre la vittoria croata non consentirebbe al Rijeka di raggiungere la Fiorentina in graduatoria.

. Nella penisola iberica, il Rayo Vallecano (10 punti) affronta i kosovari del KF DRITA (8 punti). Nell'isola di Cipro, l'Omonia Nicosia a 8 punti ospita il RKS Rakow a 11 punti. In entrambe le partite il, anche se una loro vittoria non impedirebbe totalmente l'accesso della squadra di Paolo Vanoli agli ottavi.si gioca una partita già finita, secondo i risultati raggiunti dalle due squadre,al momento si vede qualificato agli ottavi e dato il suo avversario,, ha forti possibilità di ipotecare il passaggio. Nonostante ciò il risultato più desiderato al club gigliato è lache, anche con la sua differenza reti negativa, aggancerebbe i suoi avversari.Partita ancor più scritta a, dove lo, che fino ad ora ha collezionato solo 2 pareggi. Ovviamente alla Fiorentina, anche se tutti i pronostici e le statistiche sono nettamente a favore dei cechi, padroni di casa.Questi sono i risultati, che, consentirebbero ai viola di raggiungere un'importantissima qualificazione diretta alla fase eliminatoria. Nel caso in cui, si saprà già la squadra che sfiderà la Fiorentina ai playoff.la 24° qualificata affronterà la 9°, la 23° affronterà la 10° e così via.

Di seguito la classifica attuale, prima dell'ultimo turno:

Dirette agli ottavi

1. Strasburgo 13

2. Shakhtar 12

3. RKS Rakow 11

4. AEK Atene 10

5. Samsunspor 10

6. Sparta Praga 10

7. Rayo Vallecano 10

8. Mainz 10

Qualificate per i playoff

9. Crystal Palace 9

10. AEK Larnaca 9

11. Fiorentina 9

12. NK Celje 9

13. AZ Alkmaar 9

14. Rijeka 8

15. Omonia Nicosia 8

16. Losanna 8

17. Noah 8

18. Jagiellonia Bialystok8

19. KF Drita 8

20. Lech Poznan 7

21. FC Shkendija 7

22. Sigma Olomouc 7

23. Univ. Craiova 7

24. Lincoln Red Imps 7

Eliminate

25. KuPS 6

26. Hsk Zrinjski 6

27. Breidablik 5

28. Dinamo Kiev 3

29. Hacken 3

30. Legia Varsavia 3

31. Slovan Bratislava 3

32. Hamrun Spartans 3

33. Aberdeen 2

34. Shelbourne 1

35. Shamrock Rovers 1

36. Rapid Vienna 0