Mondiale: la Repubblica Ceca si illude troppo presto, il Sudafrica la riprende nel finale
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Finisce 1-1 la sfida tra Repubblica Ceca e Sudafrica, un pareggio che dà il primo punto ad entrabe le nazionali, sconfitte al primo turno. Sadilek ha portato in vantaggio i cechi già al 6' e la partita sembrava avviata a terminare con vittoria di misura della nazionale allenata dal ct Koubek ma un rigore all'83' trasformato da Mokoena ha portato al pareggio del Sudafrica.
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Paratici rompe col recente passato della proprietà Commisso, chiede tempo ma con le idee chiarissime. E i tifosi viola dovranno aggrapparsi alla sua ambizionedi Pietro Lazzerini
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Lorenzo Di BenedettoKean vuole restare e la Fiorentina non potrebbe trovare nessuno migliore di lui: il matrimonio deve andare avanti per il bene di tutti. Antognoni diserta il centenario? Ci perderebbe solo la storia del club, non sarebbe uno smacco alla proprietà
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