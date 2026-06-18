Mondiale: la Repubblica Ceca si illude troppo presto, il Sudafrica la riprende nel finale

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Finisce 1-1 la sfida tra Repubblica Ceca e Sudafrica, un pareggio che dà il primo punto ad entrabe le nazionali, sconfitte al primo turno. Sadilek ha portato in vantaggio i cechi già al 6' e la partita sembrava avviata a terminare con vittoria di misura della nazionale allenata dal ct Koubek ma un rigore all'83' trasformato da Mokoena ha portato al pareggio del Sudafrica.