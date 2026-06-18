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Il Milan ha controriscattato Camarda. Il Lecce incassa un milione di euro

Il Milan ha controriscattato Camarda. Il Lecce incassa un milione di euroFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:40News
di Redazione FV

Il Milan ha controriscattato Francesco Camarda, che torna quindi a tutti gli effetti un giocatore rossonero. Lo fa sapere il Lecce attraverso una nota ufficiale, scrivendo: "L’U.S. Lecce comunica che, dopo aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Francesco Camarda, l’A.C. Milan ha fatto valere il diritto di contro-opzione sul calciatore".

Un'operazione che permette ai salentini di incassare un milione di euro, avendo ottenuto quattro milioni dal Milan per il controriscatto pattuito un anno fa, dai quali togliere i tre investiti in precedenza (con cui i giallorossi avevano appunto riscattato il centravanti classe 2008).