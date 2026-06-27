Amoruso bacchetta Vlahovic: "Mi aspettavo più riconoscenza verso la Juve"

vedi letture

Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset per commentare il mercato dei bianconeri e il sempre più probabile addio di Dusan Vlahovic: "Più che scelta giusta, è una scelta obbligata. Visto anche quello che è stato il fine campionato di Dusan. Speravo restasse, ha quelle qualità che Spalletti richiede. Mi aspettavo un passo in più verso la Juventus, che in questi anni ha sofferto insieme a lui, anche i tanti infortuni...

speravo che fosse una decisione un po' più improntata alla riconoscenza. Mi spiace. Sono convinto che si troverà un attaccante di peso e con Spalletti potrà fare bene".