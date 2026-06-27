Terremoto in Venezuela, tra le vittime anche Berroterán. E Balbo lo ricorda

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I terremoti degli scorsi giorni in Venezuela hanno lasciato una traccia indelebile anche nel mondo del calcio. Diversi giocatori hanno perso la vita, tra questi Yimvert Berroterán, centrocampista diciottenne. La notizia è arrivata attraverso una nota ufficiale sui profili social: "La Federazione Calcistica Venezuelana esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Yimvert Berroterán. Oggi, il calcio venezuelano saluta con immenso dolore un giovane che ha rappresentato con orgoglio, dedizione e amore i colori del nostro Paese".

Un duro colpo per tutto il mondo venezuelano e anche per il terzino della Fiorentina Luis Balbo, che attraverso i suoi social ha condiviso una foto del giocatore scomparso con l'emoticon di un cuore spezzato, di fatto patecipando al lutto.